Звезда YouTube Стиви Райан умерла в возрасте 33 лет после "поста памяти" дедушке (ФОТО, ВИДЕО)

Звезда пародий Стиви Райан свела счеты с жизнью после смерти близкого человека.Незадолго до гибели она опубликовала пост-прощание со своим дедушкой, сообщает Ридус.

Сверхпопулярная в YouTube пародистка Стиви Райан была найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе на 34-м году жизни. По мнению сотрудников правопорядка, девушка покончила с собой, передает РЕН-ТВ.

Незадолго до смерти Райан разместила в Twitter пост об умершем дедушке.

"Человек моей мечты теперь будет только в моих мечтах. Я буду скучать по тебе каждый день, всегда. Люблю тебя. Я определенно его внучка", — написала Стиви под размещенной фотографией ужшкммт своего дедушки, показывающего средний палец.Известную YouTube-блогершу Стиви Райан обнаружили мертвой - она покончила жизнь самоубийством.

My dream man who I will only see in my dreams. I'll meet you in Percebo, soon. I love you my Papa. Публикация от Stevie Ryan (@stevieryan) Июн 25 2017 в 7:43 PDT

Свою карьеру Стиви Райан начала в 19 лет со смешных роликов, которые она заливала на YouTube под ником Little Loca (Маленькая сумасшедшая). Видео моментально становились вирусными, напоминает "Ридус".

Red bottoms. Ps. I was on my period ❤️ Публикация от Stevie Ryan (@stevieryan) Июн 28 2017 в 12:05 PDT

Позже она создала шоу Stevie TV, которое длилось два сезона и высмеивало знаменитостей — Джастина Бибера, Эми Уайнхаус, Ким Кардашьян.