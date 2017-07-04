Звезда YouTube Стиви Райан умерла в возрасте 33 лет после "поста памяти" дедушке (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 04.07.17 14:25
Звезда пародий Стиви Райан свела счеты с жизнью после смерти близкого человека.Незадолго до гибели она опубликовала пост-прощание со своим дедушкой, сообщает Ридус.
Сверхпопулярная в YouTube пародистка Стиви Райан была найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе на 34-м году жизни. По мнению сотрудников правопорядка, девушка покончила с собой, передает РЕН-ТВ.
Незадолго до смерти Райан разместила в Twitter пост об умершем дедушке.
"Человек моей мечты теперь будет только в моих мечтах. Я буду скучать по тебе каждый день, всегда. Люблю тебя. Я определенно его внучка", — написала Стиви под размещенной фотографией ужшкммт своего дедушки, показывающего средний палец.Известную YouTube-блогершу Стиви Райан обнаружили мертвой - она покончила жизнь самоубийством.