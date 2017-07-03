По данным источников телеканала, Трамп вряд ли поднимет вопрос о вмешательстве в выборы в США.

СМИ стало известно, каких тем коснется президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20, пишет "РГ" со ссылкой на CNN. Он пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

По данным СМИ, речь пойдет о Сирии, борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ДАИШ и предотвращении возможных столкновений между российскими и американскими военными на территории САР.

Согласно источникам телеканала, также может быть затронута тема Украины и отношений с НАТО. По мнению американских ужшкммт журналистов, "встреча Путина и Трампа будет ключевой для будущего Европы и Ближнего Востока", хотя официального плана встречи пока нет.

Вместе с тем Трамп вряд ли поднимет вопрос вмешательства в президентские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву, отмечает телеканал. Также маловероятно, что во время встречи американский лидер заявит о смягчении санкций против России, отмечает "Интерфакс".

Ранее советник главы США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что во время саммита G20 в Гамбурге Дональд Трамп проведёт встречи со многими мировыми лидерами. Как отмечалось, он хотел бы встретиться и с Владимиром Путиным, напоминает Лайф. Позже в Белом доме возникли разногласия по поводу формата мероприятия. Президент США выступал за соблюдение всех формальностей, а его советники уверены, что достаточно краткой встречи.