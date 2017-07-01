Ураган в Москве, новости 01.07.2017: число пострадавших увеличилось до 16 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Ураган в Москве сегодня в столичных аэропортах из-за непогоды было задержано около 450 рейсов.

Накануне вечером на Москву обрушился настоящий шторм. Согласно последним данным, в результате разгула стихии пострадали 16 человек.

ТАСС сообщает, что на больничные койки попали 12 человек, еще четверым помощь оказали амбулаторно. Ранее в СМИ поступала противоречивая информация о количестве погибших: по одним данным, буря унесла жизни двух, по другим - трех человек.

Публикация от ВЕСТИ.ru (@vesti24) Июн 30 2017 в 5:09 PDT

По сведениям экстренных служб, шквалистый ветер повалил более 1,1 тысяч деревьев в Москве и стал причиной повреждения 95 автомобилей. Ветер повредил кровли 10 домов, дождем затопило 24 участка проезжей части.

Публикация от Усадьба Воронцово (@usadbavorontsovo) Июл 1 2017 в 12:36 PDT

Погодный центр "Фобос" информирует, что ливень принес в столичный регион 69 миллиметров осадков, что составляет более 90% от месячной нормы осадков, которая составляет 75 миллиметров. Таким образом, в июне в столице выпало 140 миллиметров осадков, отмечает РИА Новости.

Публикация от Alexander Antosik (@lex_antosik) Июн 30 2017 в 5:23 PDT

Кроме того, в минувшую субботу в аэропортах Москвы задержали и отменили около 450 авиарейсов. По сведениям "Яндекс. Расписания" на 6.30 мск, в аэропорту Шереметьево задерживаются 270 рейсов, еще 39 отменены. В Домодедове задержали 179 рейсов, два вылета отменены, а во Внуково задерживается один рейс.

Публикация от Anna (@tos_kad) Июл 1 2017 в 12:37 PDT