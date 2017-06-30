Ураган в Москве сейчас 30.06.2017 уже унес жизни трех человек (ФОТО, ВИДЕО)

Ураган в Москве сейчас 2017 онлайн: в результате непогоды 30 июня пострадали шесть человек, а проливной дождь затопил аэропорт Шереметьево.

В Подмосковье от удара молнии погибли еще два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Московской области.

Известно, что в районе деревни Ларино на территории Новой Москвы, примерно в 15:30 молния ударила в группу гастарбайтеров. На месте погиб 42-летний гражданин Узбекистана, его напарник, 49-летний гражданин Таджикистана оказался в реанимации в критическом состоянии, где скончался.

Ранее TopNews писал о гибели мужчины в Сигнальном проезде российской столицы. Таким образом, жертвами непогоды ужшкммт в российской столице стали три человека.

Согласно предварительным данным, в результате разгула стихии пострадали шесть человек.

Ураган в Москве 30 июня 2017. Фото из соцсетей

Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии. Это произошло после того, как на его машину упал столб. Еще двое пострадали из-за падения на них деревьев. О причинах травм других пострадавших ничего не сообщается.

Из-за проливного дождя 30 июня настоящий потоп начался в аэропорту Шереметьево.

Публикация от Максим Дворянов (@d.maxim_92) Июн 30 2017 в 4:59 PDT

Одна из взлетно-посадочных полос воздушной гавани оказалась полностью затоплена водой. На опубликованных в Сети кадрах видно, как тягачи с чемоданами пассажиров буквально плывут по территории аэропорта.

Ураган в Москве 30 июня 2017. ВИДЕО

30 июня в Москве прошла сильная гроза с ливнем и градом. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду.

Публикация от Alexandra Silaeva (@a.v.silaeva) Июн 30 2017 в 3:20 PDT

По словам спасателей, в связи с ухудшениями погодных условий возможны подтопления некоторых улиц, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП, а также повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель, рекламных конструкций и остекления зданий.

Добавим, что столичные коммунальщики были переведены в усиленный режим работы.