Курс доллара на сегодня, 1 июля 2017: Силуанов объявил о снижении зависимости курса рубля от цен на нефть

Курс валют на сегодня, 1 июля 2017: ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 1 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 30,79 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 67,8072 рубля, курс доллара на 1 июля 2017 поднялся на 30,07 копейки — до 59,3862 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник выросла по сравнению с предыдущим показателем на 30,4 копейки и составила 63,1757 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: Силуанов констатировал снижение зависимости рубля ужшкммт от цен на нефть

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, зависимость курса рубля от колебаний цен на нефть снижается во многом благодаря действиям Минфина, направляющего в резервы дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. По его словам, хотя в нашей стране сохраняется плавающий курс рубля, задачей властей является обеспечение его прогнозируемости и стабильности.

"Курс у нас плавающий, поэтому наша задача, федерального центра, заключается в том, чтобы делать его прогнозируемым и относительно стабильным. Есть колебания, но они несущественны. Все меньше и меньше наблюдается зависимость курса от цен на нефть. И во многом это действия министерства финансов в части изъятия избыточных нефтегазовых доходов, которые поступают. Не трата этих доходов, а формирование соответственно резервов. Это, с одной стороны, резервы для бюджета, а с другой стороны, снижает волатильность курса", — цитирует Силуанова РИА Новости.

Министр отметил, что его ведомство заложило в расчеты параметров бюджета на 2018-2020 год курс рубля, учтенный в прогнозе Минэкономразвития, согласно которому среднегодовой курс доллара по итогам 2017 года составит 64,4 рубля за доллар, в 2018 году — 69,8 рубля за доллар, в 2019 и 2020 годы — 71,2 и 72,7 рубля за доллар.

"Мы сейчас ориентируемся на те прогнозы, на которых мы строим бюджетные наши корректировки. Там есть расчетные параметры курса. Это закладывается моделью развития экономики, моделью движения капитала как в страну, так и из страны. И во многом определяется ценами на наши экспортные товары. Курс определяется многими факторами, но в расчеты мы закладываем те параметры курса, которые учтены", — подчеркнул Антон Силуанов.