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"Рыжий из Иванушек" показал на ВИДЕО квартиру умершего Олега Яковлева

Опубликовано 30.06.17 23:40 "Рыжий из Иванушек" показал на ВИДЕО квартиру умершего Олега Яковлева

Участник группы «Иванушки International» побывал в квартире своего умершего друга и коллеги и снял там видео.

Солист известной российской поп-группы и бывший партнер Олега Яковлева по "Иванушкам" Андрей Григорьев-Аполлонов посетил квартиру ушедшего из жизни друга. Видео он опубликовал в своем Instagram.

"Весь вечер провел сегодня у Олежки дома. Такое впечатление, что Олег сейчас вернется со съемок, а мы его ждем. Земля тополиным пухом ему", - гласит подпись к видео.

 

"Вот все, что от него осталось, кроме музыки, голоса", - говорит Андрей за кадром.

Добавим, что запись был сделана в день смерти певца. На записи видна опустевшая обстановка квартиры. На стене прибранной комнаты ростовая икона, картины, металлический барельеф с Марксом, Энгельсом и Лениным. Окно квартиры Яковлева выходит на шумную набережную Москвы-реки.

"Умер Олег Яковлев. Мой Яша... Наш 'маленький' Олежка... Лети,Снегирёк,твой голос и песни в нашем сердце навсегда...", - подписал снимок Григорьев-Аполлонов.

 

Напомним, Олега Яковлева не стало в четверг 29 июня. Мужчина скоропостижно скончался в больнице после обострения воспаления легких. Певцу было 47 лет. Сольную карьеру он начал в 2012 году, а до этого 14 лет пел в группе «Иванушки International».
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