В Таиланде варан съел бельгийскую туристку

Женщина скончалась при загадочных обстоятельствах.

В Таиланде при загадочных обстоятельствах на острове Тау в Сиамском заливе погибла 30-летняя туристка из Бельгии Элиза Даллеманге. Ее останки, обглоданные вараном.

Тело женщины было обнаружено местными жителями в джунглях еще в конце апреля 2017 года. Как отмечается, погибшую удалось идентифицировать только по стоматологической экспертизе.

Известно, что женщина отдыхала на соседнем острове Пханган, незадолго до своей пропажи она сообщила близким, что скоро ужшкммт вернется домой. Однако перед отъездом в Бангкок она почему-то решила заглянуть на Тау, где 28 апреля ее и нашли.

Фото: погибшая бельгийская туристка Элиза Даллеманге

Согласно официальной версии местной полиции, погибшая покончила с собой, однако семья Элизы в это не верит, так как в последнем разговоре с ними у девушки было прекрасное настроение, она говорила, что счастлива жить в единении с природой на "райском острове", пишут "Вести.Ру". Также настораживает тот факт, что рядом с телом девушки не было обнаружено предсмертной записки. Журналисты подозревают, что тайские полицейские не разглашают истиной причины гибели иностранки, чтобы не отпугнуть туристов.

Отметим, что в феврале этого года на Тау пропала гражданка России Валентина Новоженова. Спустя месяц спасатели нашли на местном пляже останки, которые, скорее всего, принадлежали пропавшей туристке.