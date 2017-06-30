Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: официальный сайт принесения святыни предупредил об ухудшении погоды 30 июня 2017

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве, последние новости: в штабе поклонения святыне призвали ответственно отнестись к предупреждению спасателей.

На официальном сайте принесения мощей Николая Чудотворца в Москве появилось обращенное к паломникам предупреждение об ухудшении погодных условий 30 июня.

"Со второй половины дня 30 июня с сохранением на ночь 01 июля по Московской области и городу Москве ожидается усиление юго-восточного ветра местами с порывами до 15-20 м/с, дождь, местами сильный, гроза, град", - подчеркивается на сайте организаторов поклонения святыне.

В штабе убедительно попросили верующих выбирать время поклонения святыне, учитывая ужшкммт погодные условия и прогноз МЧС, а людям пожилого возраста и родителям с маленькими детьми порекомендовали перенести паломничество на другой день.

Накануне сообщалось, что время ожидания в очереди на поклонение мощам святителя Николая в Москве составляет около 10 часов. При этом, по информации на утро 30 июня 2017 года, святыне поклонились уже более 1 млн. 250 тысяч человек.

Также на 08:30 утра мск вход в очередь для поклонения мощам Николая Чудотворца в Москве находился на Фрунзенской набережной в районе Пушкинского (Андреевского) пешеходного моста. Ближайшая станция метро - "Фрунзенская". На выходе из метро следует повернуть направо и перейти по подземному переходу на другую сторону Комсомольского проспекта.

По словам специалистов, расчетное время нахождения в очереди составляет примерно 4,5 часа.