Гарик Сукачёв оказался в той же больнице, что и экс-солист группы «Иванушки International».

Олег Яковлев и Гарик Сукачев лежали в одной палате реанимации

Популярный рок-певец Игорь (Гарик) Сукачев был госпитализирован на днях в 67-ю больницу Москвы. При этом Сукачев оказался в том же самом отделении реанимации и на соседней койке, что и Олег Яковлев, который скончался сегодня утром.

По данным СМИ, оба певца поступили в клинику с одинаковыми диагнозами — «алкогольная интоксикация». Музыканты провели рядом двое суток. Затем 57-летнему Гарику Сукачёву стало лучше, и его ужшкммт перевели в психосоматическое отделение.

При этом бывшего участника «Иванушек International» Олега Яковлева, как уже известно, врачам не удалось. Ранее СМИ сообщали, что причиной госпитализации Яковлева явился отёк лёгких при их двустороннем воспалении. Затем сообщалось, что причиной срочной госпитализации стал цирроз печени.

Ранее Topnews писал, что сегодня, 29 июня, утром остановилось сердце многими любимого музыканта Олега Яковлева, который известен широким массам как экс-солист российской поп-группы "Иванушки International". Причиной смерти артиста стал цирроз печени.