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Роналду улетел из России из-за рождения детей

Опубликовано 29.06.17 10:32 Роналду улетел из России из-за рождения детей

У португальского форварда родились два сына.

Звездный форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подтвердил рождение двоих детей.

"Я отдавал все силы в матчах за сборную, несмотря на то, что у меня родились два сына. К сожалению, мы не смогли достичь цели, но я уверен, что мы впредь будем дарить радость португальцам", - написал он в своем Facebook, добавив, что будет рад увидеть своих детей в первый раз.

Как ужшкммт подчеркнул 32-летний футболист, он покинул расположение сборной Португалии после того, как его команда проиграла Чили в матче полуфинала Кубка конфедераций. Как писал TopNews, поединок прошел накануне на "Казань Арене" и завершился победой юноамериканцев в серии пенальти со счетом 3:0. Мячей в основное и дополнительное время забито не было.

Впервые о рождении у Роналду двойни от суррогатной матери СМИ сообщили 11 июня. При этом спортсмен воспитывает шестилетнего сына Криштиану-младшего, тоже появившегося на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас нападающий встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.
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