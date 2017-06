Португалия - Чили:счет 0:3, обзор матча от 28.06.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедерации 2017, обыграв 28 июня в полуфинале действующего чемпиона Европы - команду Португалии в серии пенальти со счетом 3:0.

Португалия - Чили: счёт 0:3 вывел чилийцев в финал Кубка конфедераций

28 июня в столице Татарстана на стадионе "Казань Арена" (Казань, Россия) состоялся полуфинальный матч в рамках Кубка Конфедераций 2017 между сборными Португалии и Чили. Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью со счетом 0:0, и судьба матча решалась в серии пенальти, где великолепно проявил себя голкипер чилийцев Клаудио Браво, отразивший все три удара игроков португальской сборной.

Таким образом, сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций ужшкммт впервые в истории проходит в России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

Обзор матча Кубка конфедераций 2017 Португалия - Чили

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, однако моментов реализовать голы были у обеих команд. Так, на 8-й минуте игры чилийский форвард Варгас вышел один на один с голкипером, но пробил прямиком в ноги Руи Патрисио.

В свою очередь на 60-й минуте звездный форвард португальцев Роналду в ходе атаки с острого угла на силу пробил с левой ноги в руки голкиперу.

На 85-й минуте полузащитник Португалии Андре Гомеш с ударной позиции пробил выше ворот.

В овертайме счет также не был открыт, хотя чилийцы имели как минимум две реальные возможности распечатать ворота Руи Патрисио.

В итоге по серии пенальти чилийцы бывли более удачливее, реализовав все три попытки. Отличились Варгас, Арангис и Санчес.

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво трижды спас ворота от ударов Куарежма, Моутинью и Нани и был признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций c командой Португалии. Он получив приз BUD AF Man of the Match.

Португалия - Чили, счет 0:3. ВИДЕО голов

Кубок конфедераций 2017. 1/2 финала. Португалия - Чили - 0:0 по пенальти _:_