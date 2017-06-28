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Ученые впервые нашли две черные дыры, которые вращаются вокруг друг друга

Опубликовано 28.06.17 12:08 Ученые впервые нашли две черные дыры, которые вращаются вокруг друг друга

Астрономы разглядели в космосе две спаренные черные дыры массой в 15 млрд раз больше Солнца.

Астрономы впервые в истории обнаружили две массивные черные дыры, которые связаны между собой - одна вращается вокруг другой, пишет "РГ" со ссылкой на портал научных новостей EurekAlert!. Их удалось найти в эллиптической галактике 0402+379, которая была открыта в 1995 году и удалена от Земли на 750 миллионов световых лет.

Спаренные черные дыры расположены в самом центре галактики. Общая масса этой системы в 15 миллиардов ужшкммт раз больше массы Солнца.

Хотя черные дыры удалены друг от друга на расстояние 24 световых года, гравитационно объекты связаны между собой. Полный оборот они совершают за 30 тысяч лет. По мнению ученых, через миллионы лет эти объекты сольются, что породит мощнейшие гравитационные волны. Такие же, какие были зарегистрированы в 2015 году обсерватории LIGO.

Эти наблюдения подтвердили, что черные дыры действительно вращаются друг вокруг друга, и помогли ученым вычислить то время, которое они тратят на совершение одного витка по орбите – около 30 тысяч лет. Кроме того, команда Тэйлора смогла уточнить массу этой пары черных дыр и измерила силу магнитного поля у основания их джетов – сверхгорячих потоков материи, разогнанных до околосветовой скорости, которые "выплевывают" черные дыры, резюмирует РИА Новости.
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