Олег Яковлев из "Иванушки Интернешнл" находится в критическом состоянии - СМИ
Опубликовано 28.06.17 10:36
По информации журналистов, медики оценивают состояние Олега Яковлева как крайне тяжелое.
Бывший солист популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев находится в критическом состоянии. По сведениям Life, 47-летний певец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.
Известно, что артист попал в одну из клиник Москвы несколько дней назад. Подробностей о его диагнозе не поступало.
Олег Яковлев: почему ушел из "Иванушек"
Об уходе Олега Яковлева из группы "Иванушки International" стало известно в 2013 году. Тогда артист заявил, что ужшкммт желает начать сольную карьеру.
По мнению поклонников творчества артиста, такое решение стало следствием кризиса: якобы подруга Олега Александра Куцевол всячески поддерживала честолюбие Яковлева, и тот рассорился со всеми участниками группы.
Добавим, что место Олега Яковлева в группе занял украинский певец Кирилл Туриченко.