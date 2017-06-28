По информации журналистов, медики оценивают состояние Олега Яковлева как крайне тяжелое.

Бывший солист популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев находится в критическом состоянии. По сведениям Life, 47-летний певец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Известно, что артист попал в одну из клиник Москвы несколько дней назад. Подробностей о его диагнозе не поступало.

Олег Яковлев: почему ушел из "Иванушек"

Об уходе Олега Яковлева из группы "Иванушки International" стало известно в 2013 году. Тогда артист заявил, что ужшкммт желает начать сольную карьеру.

По мнению поклонников творчества артиста, такое решение стало следствием кризиса: якобы подруга Олега Александра Куцевол всячески поддерживала честолюбие Яковлева, и тот рассорился со всеми участниками группы.

Добавим, что место Олега Яковлева в группе занял украинский певец Кирилл Туриченко.