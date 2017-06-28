Курс доллара на сегодня, 28 июня 2017: у рубля наступил период падения - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 28 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 июня 2017 составляет 58,88 руб., курс евро на сегодня - 65,95 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 28 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,64 руб. при покупке и 60,76 руб. при продаже банком, курс евро на 28 июня 2017 равен 65,28 руб. и 68,78 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что курс ужшкммт рубля сегодня, 28 июня 2017, имеет больше шансов на ослабление, чем на рост, что может быть вызвано окончанием налогового периода и снижением потребности компаний в российской валюте.

По мнению эксперта, сейчас курс рубля находится в некотором замешательстве из-за нефти.

"С одной стороны, данные по объемам запасов говорят о сокращении в подземных хранилищах США. И это хорошо для цен на энергоносители. И, соответственно, толкает рубль к укреплению", - цитирует Николаева "Российская Газета".

При этом с другой стороны, по словам Николаева, число действующих буровых установок продолжает расти и уже достигло максимальных уровней за последние три года, и этот факт оказывает давление на нефть.

Эксперт уверен, что "стратегически ослабление рубля уже пошло", хотя движение неровное, характерное для технических отскоков.

"Так или иначе, в среду все внимание будет направлено на данные Американского института нефти (API), минэнерго США и реакцию рынка. Если показатель вновь сократится больше прогнозных значений, а объем добычи останется прежним, это может поддержать спрос на нефть. И Brent отправится тестировать планку в 47,50 долларов за мерную бочку", - пояснил специалист.