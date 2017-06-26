В Мадриде эксгумируют останки Сальвадора Дали для установления отцовства

Жительница Жироны Пилар Абель Мартинес утверждает, что Сальвадо Дали приходится ей отцом.

Судья в Мадриде приняла решение эксгумировать останки Сальвадора Дали с целью установления отцовства.

Соответствующий иск подала жительница Жироны, автономное сообщество Каталония, "ясновидящая" Пилар Абель Мартинес. По словам женщины, Дали приходится ей отцом.

"Необходимы биологические анализы для установления отцовства Сальвадора Дали Доменека в отношении Марии Пилар Абель Мартинес, поскольку не существует ни биологического материала, ни личных вещей, на основании которых можно проводить экспертизу в Национальном институте токсикологии", — приводит РИА Новости постановление суда.

Испанский живописец, режиссер ужшкммт и писатель Сальвадор Дали скончался в 85-летнем возрасте 23 января 1989 года. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея в городе Фигерас.

В свою очередь, Пилар Абель Мартинес появилась на свет в 1959 году в городе Фигерас. Она утверждает, что у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме одной из местных семей.

В случае подтверждения родства, Пилар Абель Мартинес сможет претендовать на фамилию художника и авторские права.

Отметим, что в течение восьми лет Пилар под псевдонимом "Жасмин" вела программу на местном телевидении, в которой она "предсказывала" телезрителям будущее.