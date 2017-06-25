Бой Емельяненко - Митрион закончился нокаутом Федора в первом же раунде (ВИДЕО боя)

Бой между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттот Митрионом состоялся в ночь на 25 июня в рамках турнира Bellator NYC, который проходит в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Бой Емельяненко - Митрион: россиянин проиграла нокаутом

Американский боксер Мэтт Митрион нокаутировал россиянина Федора Емельяненко в первом раунде."Последний Император", как величают Федора в мире спорта, продержался на ринге чуть более минуты. Бой был остановлен судьей на отметке 1:14.

Поединок состоялся в рамках турнира Bellator NYC, который проходит в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Поединок начался очень осторожно, в первую минуту боя соперники не нанесли ни одного удара. Вскоре бойцы ужшкммт обменялись одновременными сильными ударами правой, при этом оба оказались на полу. Однако Митрион быстрее пришел в себя и тут же бросился добивать Федора в партере. После нескольких пропущенных ударов Емельяненко перестал защищать себя, и рефери остановил бой, признав технический нокаут. На все про все американцу понадобилось всего 74 секунды.

Емельяненко - Митрион. Смотреть ВИДЕО боя

После поединка американец, комментируя свою победу над Емельяненко на турнире Bellator 180, назвал Федора великим.

"Я вам скажу, Федор очень умный. У парня просто высочайший IQ в бое. Я буквально видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент - просто сумасшествие. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже круто. Мне очень повезло, и при этом я взял от представившейся возможности максимум. Я все еще испытываю благоговение перед умом Федора в клетке, - заявил Митрион на пресс-конференции после поединка", - сказал Митрион.

В свою очередь российский боец заявил, что не собирается завершать карьеру.

"Конечно (хочу продолжать выступать), я же боец", - подчеркнул 40-летний Емельяненко, который также дал понять, что не против провести бой-реванш с Мэттом Митрионом. "Да, можно было бы", – цитирует ТАСС Емельяненко.

Для 40-летнего Емельяненко этот бой стал третьим после возвращения в спорт, когда в 2015 году Федор объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва.

"Последний император" провел в смешанных единоборствах 41 бой, одержал 36 побед при пяти поражениях. Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 12 побед при пяти поражениях.

Отметим, что Емельяненко впервые участвовал в боях Belator — этот промоушн является одним из ведущих в мире, конкурируя с UFC.