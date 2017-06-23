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Украина подала апелляцию в суд Лондона по долгу перед Россией в $3 млрд

Опубликовано 23.06.17 19:40 Украина подала апелляцию в суд Лондона по долгу перед Россией в $3 млрд

Ведомство уверено в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде в соответствующий срок.

Министерство финансов Украины обратилось в Апелляционный суд Лондона с апелляцией по делу о еврооблигационному долгу в 3 миллиарда долларов перед Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня министерство финансов Украины подало от имени Украины в английский Апелляционный суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения английского суда, принятого 29 марта 2017 судьей Блэром в судебном процессе по еврооблигациям на сумму $3 млрд (так называемый "российский долг")", - говорится ужшкммт в сообщении.

Ведомство уверено в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде в соответствующий срок. Слушания апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года, сообщили в Минфине.

Напомним, Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года по результатам рассмотрения ходатайства РФ о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд и начисленные проценты, говорится в пресс-релизе Минфина РФ.
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