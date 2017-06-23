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Порнозвезда пообещала футболистам сборной России групповой секс за победу в Кубке конфедераций (ВИДЕО)

Опубликовано 23.06.17 15:16 Порнозвезда пообещала футболистам сборной России групповой секс за победу в Кубке конфедераций (ВИДЕО)

Порноактриса Алина Еременко ознакомилась со всеми участниками сборной России по футболу и выбрала пять самых сексуальных, на ее взгляд, футболистов.

Российская порноактриса Алина Еременко, известная как Алина Henessy, пообещала заняться сексом со всеми футболистами сборной России одновременно, если национальная команда выиграет Кубок конфедераций. Видео она при этом выложила в Skype.

«Парни, есть смысл очень постараться», — заявила Еременко.

Алина Еременко  - самая известная русская порноактриса. В 2015 году она стала первой россиянкой, получившей награду на AVN Awards – самой популярной премии в мире порно. Вместе с Самантой Бентли и легендарным итальянским порно-актером Рокко Сиффреди она стала ужшкммт лучшей в номинации «Лучшая секс-сцена в фильме зарубежного производства». 

Порноактриса ознакомилась со всеми участниками сборной России по футболу, а это 24 человека, и выбрала пять самых сексуальных, на ее взгляд, футболистов. Там, например, защитник Роман Шишкин показался Еременко похожим на кота Бегемота из «Мастера и Маргариты», пишет Sports.ru.

ВИДЕО

Федора Кудряшова, по ее словам, стоит «поставить на колени, надеть наручники, поводок, взять в руки плетку». Нападающий Максим Канунников похож на доставщика пиццы или «трубопроводчика».

Защитник Дмитрий Комбаров показался жизнерадостным и добрым, за что и удостоился Деда Мороза. Полузащитника Александра Самедова она назвала героем боевика.

Чтобы выйти в полуфинал Кубка конфедераций, россиянам нужно обыграть сборную Мексики в матче группового этапа 24 июня.
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