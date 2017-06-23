Роскомнадзор пригрозил блокировкой Telegram и поставил Дурову ультиматум

Советник Путина уже прокомментировал возможную блокировку Telegram.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил возможность блокировки Telegram, если администрация мессенджера продолжит нарушать российское законодательство и не предоставит данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. По его словам, сотрудники ведомства практически ежедневно направляют в Telegram письма с разъяснениями требований закона. Однако администрация мессенджера на эти обращения не отвечает, говорится в сообщении на официальном сайте Роскомнадзора.

Требование к сервису ужшкммт одно - заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. Необходимо официально направить эту анкету в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации.

Глава ведомства признал, что "все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны" и отметил, что включение в реестр организаторов распространения информации означает лишь готовность компании работать по российским законам. При этом правовой статус Telegram в стране не изменится. В противном случае ресурс будет заблокирован.

"Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство", — добавил Жаров.

В свою очередь, администрация Telegram анонсировала поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS5 в грядущем обновлении приложения для Android. Этот протокол позволит Telegram по умолчанию пересылать пакеты данных пользователей к своим серверам через прокси-серверы, то есть в обход будущих ограничений. В сети предположили, что таким образом администрация мессенджера готовится к обходу возможной блокировки в России.

Тем временем советник президента России Владимира Путина по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал ультиматум Роскомнадзора компании Telegram.

«Моя карьера советника, насколько я помню, началась с того, что на вопрос о Telegram я ответил, что рано или поздно Павлу Дурову придется исполнять законы стран, на территории которых работает. И да, все игроки рынка должны быть равны в отношении исполнения законов», — цитирует Клименко Rambler News Service.