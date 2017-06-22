Суд арестовал восемь квартир, дом и земельные участки экс-главы Удмуртии

Суд в Москве арестовал имущество обвиняемого во взятках бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и его двух дочерей.

Суд в Москве арестовал имущество обвиняемого в получении взяток бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и двух его дочерей, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

В частности, арест наложен на семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери Соловьева. У младшей дочери арестован автомобиль.

У самого Соловьева арестован дом в деревне Каменное и квартира в Ижевске. Также при обыске у него было ужшкммт изъято порядка двух миллионов рублей.

Соловьёв находится под арестом до 4 сентября. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, речь идёт о сумме около 140 млн рублей. Экс-глава Удмуртии признал вину.