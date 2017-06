"20 минут восхищений": на встрече с Порошенко Трамп "не так" назвал Украину Президент Украины Порошенко по итогам переговоров заявил об уверенности в отсутствии связей между Трампом и Россией. Пётр Порошенко 20 июня посетил с визитом Вашингтон, где состоялись также состоялись его переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом, а также шестиминутная встреча с Дональдом Трампом, которую украинский лидер охарактеризовал как «полноценную и детальную». Однако судя по видеоотчету со встречи полноценной беседы между двумя лидерами не состоялось, а после нее американская сторона не сделала никакого заявления для прессы. В отличие от украинских ужшкммт политиков, для которых важен факт того, что Трамп встретился с Порошенко раньше, чем с Путиным, отмечает "Газета.ру". «Важно, что встреча президента Украины в Белом доме будет раньше, чем визит Путина», — писал в своем твиттере пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Газета "Взгляд" описала это так: "Трамп получил от Порошенко двадцать минут восхищения". По данным издания, встреча была чрезвычайно коротка. На последние несколько минут лидеры уже пригласили журналистов – позировать. Трамп и отделался стандартными фразами: «это большая честь – встретиться с президентом Порошенко», что были «очень-очень хорошие дискуссии» и что, по его мнению, было достигнуто «много прогресса». Затем добавил, что Украина – это «место, к которому приковано наше внимание», все следят за тем, что там происходит. Петр Порошенко все это время вежливо улыбался, но даже не заметил, когда настала его очередь. Трампу пришлось вернуть его в реальность вопросом: «Хотите что-нибудь сказать?». «Это большая честь и большое удовольствие», – начал украинский президент, зачем-то стукнув себе правой рукой по левой коленке. Далее каждую свою фразу он сопровождал ударом ладони по коленке, как терапевт, проверяющий рефлекс у пациента. Порошенко на словах всеми силами выражал свою любовь к США и восхищался неоценимой поддержкой, которую они оказывают Украине. «Наш самый надежный сторонник и партнер» – так охарактеризовал он Вашингтон", - описывает встречу газета. Между тем, как отметили СМИ, президент США во время встречи с Порошенко употребил название «Украина» с определенным артиклем «tne», чего не любят украинцы, и что могло их сильно обидеть. На это в частности обратил в своем Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол. По его словам, если бы помощники Трампа перед встречей провели для него качественную консультацию, то он бы понял, «почему The Ukraine так оскорбительно для украинцев». Как напоминает The Washington Post, «the Ukraine» в английском языке было достаточно распространенным многие годы. В период 1919—1991 Украина была частью СССР и носила название the Ukrainian Soviet Socialist Republic в английском языке. Также автор статьи предполагает, что артикль является отсылкой к слову «окраина», и поэтому «the Ukraine» из уст Трампа может подразумевать то, что об Украине стоит говорить лишь в связи с ее соседством с Россией. После переговоров с Трампом украинский президент не скрывал своей радости. Он заявил, что не верит в связи президента США Дональда Трампа с Россией. По мнению украинского лидера, его американский коллега является "твердым другом" Украины, пишет РИА Новости. "Мои личные впечатления — он замечательный лидер, с большой харизмой, с большой политической волей, он твердый друг Украины, который помогает мне установить мир в стране", — заявил Порошенко в интервью Fox News. По его словам, на переговорах с Трампом он увидел "очень сильного лидера, который послал ясный сигнал поддержки нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости". "Он не похож на президента, у которого особые отношения", — сказал украинский лидер. Твитнуть Другие материалы по этой теме Порошенко остался без "фирменного" рукопожатия Трампа Порошенко накануне встречи с Трампом заявил о "фантастической поддержке" США Новости наших партнеров