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Порошенко остался без "фирменного" рукопожатия Трампа

Опубликовано 20.06.17 20:28 Порошенко остался без "фирменного" рукопожатия Трампа

После приема в Белом доме Петр Порошенко отметил, что «состоялась полноценная, детальная встреча с президентом Дональдом Трампом».

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

«После встречи с вице-президентом Майком Пенсом президент Украины Порошенко встретился с Дональдом Трампом», — написал пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер в своем Twitter.

На опубликованном фото видно, что президенту Украины  устроили фотосессию с лидером Соединенных Штатов в виде так называемого «вставной визит» в Овальном кабинете.

В свою очередь журналисты отметил, что в ходе встречи Трамп пожимал руку Порошенко буквально пару секунд. Хотя обычно американский лидер не раз привлекал ужшкммт к себе внимание любовью к долгим и сильным рукопожатиям, особенно на встречах с мировыми лидерами, передает Лайф. После одного из таких приветствий на руке премьер-министра Вьетнама Нгуена Суан Фуку осталась "вмятина". Однако Порошенко по какой-то причине остался без "фирменного" рукопожатия.

После традиционного фотографирования Трамп сказал, что для него «большая часть» познакомиться с украинским коллегой, а «в отношениях с Украиной достигнут большой прогресс». Порошенко выразил надежду, что США и Украина будут эффективно сотрудничать впредь.

Также по итогам переговоров Порошенко заявил, что не видит необходимости в смене минского формата по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того он отметил, что США также «остаются верными минским договорённостям», сообщают РИА Новости.

«И мы детально обсудили шаги, которые будут сделаны накануне визита президента Трампа в Европу», — подчеркнул украинский лидер.

Порошенко также сообщил, что в ходе встречи с американским лидером обсуждалось военно-техническое сотрудничество Вашингтона и Киева.

«Отдельно было акцентировано на нашем сотрудничестве в военно-техническом направлении, мы более подробно будем это сейчас обсуждать с министром обороны США, но президент дал чёткие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество», — сказал Порошенко

Напомним, встреча лидеров двух стран началась сразу после того, как администрация Трампа объявила о расширении санкции в отношении России. Трамп заявил, что для него было «большой честью» встретиться с Порошенко, и в ходе встречи был «сделан значительный прогресс».

Первая встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным, предположительно, состоится во время саммита «большой двадцатки» в Гамбурге, который намечен на начало июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «неуместно устраивать гонки» в вопросах о том, почему Трамп встретился с Порошенко раньше, чем с Путиным.
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