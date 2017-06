Порошенко остался без "фирменного" рукопожатия Трампа

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

«После встречи с вице-президентом Майком Пенсом президент Украины Порошенко встретился с Дональдом Трампом», — написал пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер в своем Twitter.

After meeting with @VP Ukraine President Poroshenko met with @POTUS @realDonaldTrump pic.twitter.com/LEFyAMfWYg