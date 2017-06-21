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СМИ: в фильме "Путин" Оливера Стоуна ВИДЕО атаки вертолета США выдали за работу российской авиации

Опубликовано 21.06.17 09:26 СМИ: в фильме "Путин" Оливера Стоуна ВИДЕО атаки вертолета США выдали за работу российской авиации

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг тот факт, что в фильме про Путина 2017 режиссера Оливера Стоуна российский лидер выдал американскую видеозапись за российский обстрел Сирии.

В четырёхсерийном фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», основанного на интервью с российским президентом, Владимир Путин показал американскому режиссёру фейковое видео с «работой нашей авиации» в Сирии.

«Это попытка [террористов] зайти [в Сирию] с территории Турции», – сказал глава РФ. Независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что Путин по ошибке показал Стоуну кадры атаки американского вертолёта AH-64 Apache на позиции движения запрещенного в РФ движения «Талибан» в Афганистане в 2013 году, пишет "Собеседник".

На трейлере к фильму-интервью с Путиным Showtime показала фрагмент ужшкммт этого видео (0:09).
На видео наложены переговоры пилотов на русском языке. Однако оно появилось на YouTube в марте 2016 года. РБКпишет, что оригинальное видео боевых действий опубликовано на официальном сайте military.com еще в 2012 году.

Фильм "Путин" Оливера Стоуна. Смотреть ВИДЕО анонс

На оригинальном ролике, длительностью 15 минут, видны массированные обстрелы боевой авиации по позициям боевиков. Военные несколько раз наводят прицел на места дислокации и затем уничтожают их.

Бывший главный редактор «ИноСМИ», журналист Алексей Ковалев в своем Twitter отмечает, что на видеоролик действий американских ВВС наложен звук переговоров украинских пилотов в Донецке. Он сделал вывод, что президент показывает режиссеру фейковое видео, опубликованное на YouTube.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг изданию Meduza информацию о том, что Владимир Путин показала режиссеру Оливеру Стоуну видеозапись американской авиации под видом российского обстрела в Сирии.

"Это не так. Полная ерунда", — заявил он.
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