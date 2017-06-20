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Фильм Оливера Стоуна о Путине 2017 можно смотреть онлайн в эфире "Первого канала" (ВИДЕО)

Опубликовано 20.06.17 17:33 Фильм Оливера Стоуна о Путине 2017 можно смотреть онлайн в эфире "Первого канала" (ВИДЕО)

Фильм про Путина 2017 Оливера Стоуна: 2 серию самой громкой мировой кинопремьеры последних дней покажет 20 июня "Первый канал".

Фильм Оливера Стоуна про Путина 2017: 2 серия фильма "Путин"  выйдет в эфир "Первого канала"

Вечером 20 июня в эфир "Первого канала" выйдет вторая серия нашумевшего фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Путин" на русском языке. На прошлой неделе - с 12 по 15 июня - проект показали в Штатах, и вот теперь стать свидетелями беседы российского лидера с журналистом из США станут российские зрители.

В Америке фильм вышел под названием "Интервью с Путиным". Он состоит из фрагментов интервью, которое было взято ужшкммт режиссером у главы РФ за последние годы. Как рассказал сам Оливер Стоун ранее, всего он записал видеоматериала на 20 часов, которые кинематографист затем смонтировал в четыре серии продолжительностью в час каждая.

"Президент отвечал на все вопросы совершенно спокойно и сам. Он не искал подсказок у помощников, не обращался за помощью с цифрами или фактами. Он вообще был один. В комнате находились только Оливер, я, еще один мой коллега-продюсер, съемочная группа, ну и сам президент и его переводчик. И все!" - отметил исполнительный продюсер документального фильма "Путин" Дэвид Танг.

Кроме США и России, фильм Оливера Стоуна выходит в Великобритании и Германии. Также ленту купили Франция, Италия, Испания, Бельгия, Польша, Турция, Израиль, Исландия, Австралия, Китай и ряд других стран.

Вторая серия фильма Оливера Стоуна о Путине будет показана сразу после вечерних новостей "Первого".

Фильм "Путин" Оливера Стоуна: смотреть онлайн ВИДЕО анонс

Ранее TopNews писал о том, что Роскомнадзор потребовал удалить фильм Оливера Стоуна о Путине от 103 сайтов в нашей стране.
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