Фильм про Путина 2017 Оливера Стоуна потребовали удалить от 103 сайтов (ВИДЕО)

Фильм Оливера Стоуна "Путин" незаконно разместили в Сети 103 сайта. Соответствующие уведомления о нарушениях в адрес провайдеров и владельцев ресурсов были направлены Роскомнадзором на основании определения Мосгорсуда.

Фильм про Путина 2017 Оливера Стоуна: Роскомнадзор потребовал от 103 сайтов заблокировать картину

Сотрудники Роскомнадзора вынесли предупреждения провайдерам и владельцам более 100 сайтов, на которых был опубликован документальный фильм "Интервью с Путиным" американского кинорежиссера Оливера Стоуна.

"На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев 103 интернет-сайтов, распространяющих копии фильма с нарушением авторских прав", — цитирует ТАСС источник в пресс-службе ведомства.

По информации Роскомнадзора, сейчас администрация 81 Интернет-ресурса самостоятельно по требованию ведомства ограничила доступ ужшкммт к фильму.

Ранее решением Мосгорсуда была заблокирована пиратская версия интервью с президентом России Владимиром Путиным. При этом суд обязал Роскомнадзор прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование этого фильма.

Как писал TopNews, Владимир Путин ответил на вопросы Стоуна для фильма-интервью, показанного на американском телеканале Showtime. В России четырехсерийная картина выходит в эти дни на "Первом канале". Эпизоды транслируются с 19 по 22 июня.

В частности, американский режиссер спросил российского президента о притеснении гомосексуалов в нашей стране из-за принятия закона о гей-пропаганде, на что Владимир Путин ответил, что никаких притеснений нет. Также Оливер Стоун спросил, что бы сделал глава РФ, если бы оказался на подлодке и был вынужден идти в душ с геем.

"Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо", - ответил ему Путин.

Стоун задал своему высокопоставленному собеседнику вопрос о покушениях на Путина, и из разговора становится понятно, что таковых было как минимум пять. Также президент упоминает чемпиона по покушениям — лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

"Я говорил с Кастро об этом. И он мне сказал: "Знаешь, почему я до сих пор жив?" Я спросил, почему. "Потому что я всегда лично занимался своей безопасностью". Я делаю свою работу. А служба безопасности - свою. И до сих пор они справлялись неплохо", - сказал Владимир Путин.

Режиссер обсудил с президентом, кроме всего прочего, и поступок Эдварда Сноудена.

"Я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться - и все. Но он пошел дальше", - сказал Путин.

В том разговоре российский лидер объяснил и почему он уволился из КГБ в 1991 году.

Фильм про Путина 2017 Оливера Стоуна: ВИДЕО анонс