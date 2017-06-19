Фильм про Путина 2017 Оливера Стоуна смотреть онлайн можно в эфире Первого канала (ВИДЕО)

Фильм Оливера Стоуна "Путин" 19 июня 2017 покажут в эфире "Первого канала".

19 июня в эфире "Первого канала" стартует показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Путин". Начало - сразу после программы "Время".

Картина была создана на основе нескольких больших интервью с российском президентом. Известно, что Стоун разговаривал с Путиным 20 часов, успев обсудить за это время самые разные темы - от отношений России и США до личной жизни лидера нашей страны.

По словам экспертов, четырехчасовое интервью с Владимиром Путиным вышло в самый неподходящий ужшкммт момент: это и ухудшение российско-американских отношений, и украинский вопрос, и Сирия, а также обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США.

"Это настоящая охота за ведьмами, я считаю. Много дыма, а огня-то нет. Попытка найти русский след в американских выборах. Да вы лучше на Израиль посмотрите и на господина Нетаньяху, который приезжает сюда и выступает перед Конгрессом накануне выборов. Или на нашего Шелдона Адельсона и других миллионеров, которые раздают тамошним кандидатам миллионы. Или на израильское лобби, которое плотно работает с нашими конгрессменами. Вот где вмешательство. А вы говорите о русском влиянии! Русские денег не дают", - рассказал сам Оливер Стоун.

Известно, что первое интервью режиссер взял у Путина в июле 2015 года, когда Оливер Стоун еще работал над фильмом об Эдварде Сноудене. Всего режиссер четыре раза приезжал в Москву, проведя в общей сложности около полутора десятков встреч с президентом.

"И когда были закончены съемки, но еще не было, как сказал Оливер, монтажа, ничего не было, позвонил его продюсер, и сказал: это не будет двухчасовой фильм. Мы говорим - как? Он говорит: это будут четыре часа. Мы говорим - это невозможно, как четыре часа? И он уперся и сказал: я не буду резать практически ничего", - рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Съемки телеинтервью проводились в кремлевском кабинете, в резиденции в Сочи, на хоккейной площадке. и сочинской резиденции, на борту президентского самолета и хоккейной площадке. Оливер Стоун приезжал в Москву основательно подготовленный к беседам.

"Блестящий переговорщик, очень легко с ним разговаривать. Он сразу говорит тебе свое мнение, но готов выслушать ваше и принять его....Это действительно правдивый и честный разговор. Он искренне открывает себя камере. В короткометражке еще можно что-то утаить, но не в четырехчасовом фильме, это я вам как режиссер гарантирую", - поделился впечатлениями режиссер.

По его словам, российский лидер каждый день появлялся свежим, и режиссер никогда не видел Путина уставшим.

"Всегда костюм, галстук, ухоженные руки. Безупречно. Бывало, он оставлял нас часов в 11 вечера: мне еще нужно увидеться с министром экономики и министром обороны. Кстати, спит он хорошо. Я спросил его: как вы спите, у вас же такая сумасшедшая жизнь! Он сказал, что спит часов шесть, иногда семь, и ему хватает. Он просто приучил себя к этому, как спортсмен. Он очень дисциплинирован. У него не бывает сновидений. По крайней мере, так он мне сказал", - подчеркнул Стоун.

"Путин". Фильм Оливера Стоуна. Смотреть ВИДЕО анонс