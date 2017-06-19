Айфон 8: в Китае стартовали продажи поддельного iPhone 8 (ФОТО)

IPhone 8: дата выхода устройства была отложена решением компании Apple, что вызвало ярость фанатов.

Айфон 8: продажа поддельных гаджетов стартовала в Китае

В Китае стартовала продажа нового безрамочного iPhone 8, который был создан местными инженерами, ориентировавшимися на оригинал.

У китайского Айфона 8 есть стильный металлический корпус и безрамочный экран. На его тыльной стороне находится сканер отпечатков пальцев и вертикальная двойная камера. При этом гаджет не имеет никакого отношения к оригинальной модели.

"Айфон 8" из Китая не имеет ничего ужшкммт общего с iPhone 8 от Apple. ФОТО

Рынок в Китае позитивно воспринял появление двойника Айфдона 8. Однако эксперты не исключают, что появление подделки приведет к судебным разбирательствам из-за незаконного использования бренда Apple.

Айфон 8: купить устройство от Apple можно будет не раньше октября

Поклонникам оригинальной "яблочной" продукции, в свою очередь, придется подождать: купить IPhone 8 в сентябре у них не получиться. По информации американских СМИ, поставки гаджета в магазины откладываются до середины октября.

Айфон 8: ФОТО

Известно, что задержка связана со сложностями с поставкой комплектующих для Айфон 8. Специалисты не исключают, что позднее появление на рынке гаджета может подорвать продажи, ведь к тому моменту на рынке уже появятся новые модели телефонов Samsung и LG.

Однако в Apple уверены, что никто не может превзойти новые технологии iPhone 8. По их словам, во фронтальную камеру устройства будет встроен лазерный датчик для создания 3D-модели владельца Айфона.