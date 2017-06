Теракт в Лондоне сегодня: фургон протаранил толпу пешеходов: есть жертвы (ВИДЕО)

В северной части Лондона, возле мечети Финсбери Парк, фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники.

В результате инцидента погиб один человек, еще десять пострадали, восемь из них были госпитализированы, двоим помощь была оказана на месте. При этом полиция опровергла появившиеся сообщения о ножевых ранениях у посетителей мечети Финсбери Парк, в которых врезался ужшкммт автомобиль.

Police are on the scene and are dealing with a major incident in Seven Sisters Road https://t.co/eYPjbVvlZG pic.twitter.com/BzVdQUNfw8