Теракт в Лондоне сегодня: фургон протаранил толпу пешеходов: есть жертвы (ВИДЕО)

Водитель врезавшегося в толпу фургона уже задержан правоохранителями.

В северной части Лондона, возле мечети Финсбери Парк, фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники.

В результате инцидента погиб один человек, еще десять пострадали, восемь из них были госпитализированы, двоим помощь была оказана на месте. При этом полиция опровергла появившиеся сообщения о ножевых ранениях у посетителей мечети Финсбери Парк, в которых врезался ужшкммт автомобиль.

Police are on the scene and are dealing with a major incident in Seven Sisters Road https://t.co/eYPjbVvlZG pic.twitter.com/BzVdQUNfw8 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19 июня 2017 г.

Правоохранители перекрыли движение по улице, власти призвали жителей искать альтернативные маршруты.

По словам свидетелей, фургон съехал с дороги в толпу людей, но было ли это преднамеренным - пока неясно.

Врезавшегося в толпу водителя задержали сами лондонцы и передали полиции. Он будет проверен на психическое состояние.

"Водитель грузовика — мужчина 48 лет — был задержан жителями на месте и затем передан полиции", — отмечается в заявлении правоохранителей.

Пока полиция не располагает сведениями о других подозреваемых, однако расследование продолжается.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, версия возможного теракта также рассматривается правоохранителями.