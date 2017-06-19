Теракт в Лондоне сегодня: фургон протаранил толпу пешеходов: есть жертвы (ВИДЕО)
Опубликовано 19.06.17 07:51
Водитель врезавшегося в толпу фургона уже задержан правоохранителями.
В северной части Лондона, возле мечети Финсбери Парк, фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники.
В результате инцидента погиб один человек, еще десять пострадали, восемь из них были госпитализированы, двоим помощь была оказана на месте. При этом полиция опровергла появившиеся сообщения о ножевых ранениях у посетителей мечети Финсбери Парк, в которых врезался ужшкммт автомобиль.