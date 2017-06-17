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Илона Новоселова: Александр Шепс рассказал о погибшей ведьме (ФОТО)

Опубликовано 17.06.17 12:38 Илона Новоселова: Александр Шепс рассказал о погибшей ведьме (ФОТО)

Илона Новоселова, последние новости: Александр Шепс откровенно рассказал о звезде мистического проекта.

Гибель Илоны Новоселовой, последние новости: о погибшей ведьме рассказал Александр Шепс

Победивший в 14-м сезоне "Битвы экстрасенсов" рассказал о погибшей участнице шоу Илоне Новоселовой. По слухам, после приезда в Москву, он встречался с темноволосой ведьмой.

По некоторым данным, когда молодой чародей приехал в Москву из Самар для участия в "Битве", именно Илона ему помогла. На тот момент она уже успела поучаствовать в шоу.

Илона Новоселова прекрасно подготовила Александра, и в итоге ученик превзошел свою учительницу. Во время таких консультаций по магии между молодыми людьми якобы завязался роман, а уже после отношений с Новоселовой Шепс стал встречаться с рыжеволосой красоткой Мэрилин Керро. Тем не менее, об Илоне Александр отзывается очень тепло.

"Ты была одной из сильнейших из нас и нам будет Тебя очень не хватать. Я многому в свое время научился у достойнейшей, черной Ведьмы. Ты умела быть разной, но всегда оставалась настоящей..." – обратился Шепс к Новоселовой.

"Илонка, мы всегда тебя будем любить. А забыть себя, ты нам вряд ли позволишь 😈👻Пусть Переход будет легким, а наша энергия поможет Тебе на новом этапе", - написал победитель "Битвы экстрасенсов".

Илона Новоселова и Александр Шепс ФОТО

Ранее сообщалось, что финалистка "Битвы экстрасенсов" Илона Новоселова разбилась после падения из окна шестого этажа дома, расположенного на шоссе Энтузиастов в российской столице.

Согласно предварительной информации, трагической гибели девушки предшествовала ссора с молодым человеком - Артемом Бесовым.

Накануне TopNews писал о том, что на бывшего бойфренда Илоны Новоселовой Руслана Баринова напали с ножом.

ФОТО: Руслан Баринов и Илона Новоселова
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