Илона Новоселова: после смерти тело экстрасенса сожгли в тайне от поклонников (ФОТО)

Илона Новоселова, последние новости: неизвестные факты биографии финалистки "Битвы экстрасенсов" после операции по смене пола стали известны СМИ.

Илона Новоселова: тело ясновидящей сожгли в закрытом гробу

13 июня 2017 года трагически оборвалась жизнь звезды "Битвы экстрасенсов" Илоны Новоселовой, а в полдень 15 июня ее тело сожгли, как просила сама ведьма при жизни.

На церемонию прощания пришли только самые близкие. Место держали в тайне от поклонников, попросив их с пониманием отнестись к ситуации. Семья Илоны Новоселовой опасалась врагов, журналистов и вандалов.

Кроме того, гроб с телом ясновидящей был закрыт ужшкммт из-за того, что тело рухнувшей с высоты Илоны Новоселовой было изувечено. Также она не хотела, чтоб враги подпитывались ее энергией или использовали гроб в своих обрядах.

По некоторым данным, матери девушки потребовалась медицинская помощь - женщина буквально убита горем после случившегося. Также погибшей ведьме может быть посвящен следующий выпуск программы Андрея Малахова "Пусть говорят".

Илона Новоселова, биография: ясновидящая проходила лечение в психиатрической клинике

Источник "Московского комсомольца" на условиях анонимности рассказал о неизвестной части биографии Илоны Новоселовой.

"В 2012 году я работал в одном коммерческом вузе, сейчас он уже закрыт, так как руководство не смогло в срок устранить нарушения, которые обнаружила проверка. Не скрою, к нам периодически обращались люди, желающие получить диплом в ускоренные сроки, не сдавая экзамены и не появляясь в институте. Они платили двойную оплату за обучение и через 3-4 года получали корочку бакалавра", - рассказал собеседник издания.

Он отметил, что оценки за экзамены таким студентам проставляли, как будто они явились на сессию, а форма обучения в дипломе значилась заочной.

"Однажды к нам пришел молодой человек, имени его я уже не помню, который назвался представителем известного экстрасенса Илоны Новоселовой. Он объяснил, что девушке необходимо получить диплом психолога, но у нее нет возможности тратить время на обучение", - признался источник.

По его словам, Илоне Новоселовой были оформлены все документы для поступления в вуз, и молодой человек оплатил обучение за полгода.

Согласно правилам, он должен был прийти перед началом следующего семестра и оплатить его заранее, но исчез, а дкументы студентки уже были представлены на отчисление, после чего представитель колдуньи появился снова.

"Он объяснил, что у Илоны был сильный нервный срыв и ей долго пришлось лечиться в психиатрической клинике. Спрашивал, можно ли продолжить обучение, оплатив пропущенный семестр, или нужно начинать все сначала. Договоренность была достигнута, но потом этот человек снова исчез, больше никогда в институте не появлялся и на связь не выходил", - сказал анонимный собеседник.

В итоге Илона Новоселова была отчислена из вуза в связи с нарушениями условий договора по оплате обучения.