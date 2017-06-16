Илона Новоселова: после смерти экстрасенса на экс-бойфренда погибшей напали с ножом (ФОТО)

Илона Новоселова, последние новости: нападение на Руслана Баринова произошло после съемок телешоу "Пусть говорят" с Андреем Малаховым.

Гибель Илоны Новоселовой, последние новости: на экс-бойфренда погибшей напали с ножом

Сегодня в эфире появится выпуск шоу "Пусть говорят", который был посвящен погибшей ясновидящей Илоне Новоселовой. В студии собрались родственники, друзья и коллеги девушки. Еще один гостем программы был бывший возлюбленный погибшей Руслан Баринов из Челябинска.

Однако его появление в студии по неизвестной причин вызвало негодование со стороны родственников Новоселовой и редакторы приняли решение ужшкммт отменить его участие в съемках.

На фото: Руслан Баринов и Илона Новоселова

"Меня вызвали в Москву, пообещали безопасность и хороший гонорар за участие в передаче, - сообщил Руслан в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – Но когда родные Илоны узнали, что я тоже тут, грянул гром. Они были категорически против моего появления в студии. Могло дойти до рукоприкладства. Поэтому редакторы программы заперли меня в гримерке и сказали, что в студии мне лучше не показываться. Про деньги и охрану при этом речь уже не шла. Я был в ужасе от всего, что там происходило".

Отмечается, что Баринов покинул площадку через черный ход, однако на улице незнакомец с ножом начал ему угрожать.

"Если ты не заткнешь свой рот, тебе не жить", - приводит слова злоумышленника Баринов.

Других подробностей он не уточнял, добавил лишь, что это мог быть родственник Илоны и что расстался с ней со скандалом.

"С Илоной я встречался в 2005 году, когда она уже была девушкой, – поведал Руслан. – Мы вместе жили, вели прием. Но я хотел ребенка, а в планы Илоны это не входило. Расстались мы не очень хорошо, у нее осталась обида на меня. Потом мы несколько лет не общались. А в Москве она закрылась от всех знакомых".