Снос пятиэтажек в Москве 2017 проанализировали антикоррупционные эксперты

Реновация пятиэтажек в Москве: специалисты Transparency International проанализировали коррупционные возможности предлагаемой схемы по сносу пятиэтажек в Москве.

Аналитики российского отделения Transparency International после окончательного принятия закона о реновации в Москве провели исследование относительно коррупционных возможностей предлагаемой схемы, по итогам которого было названо четыре таких сегмента. Соответствующий доклад был представлен президенту России Владимиру Путину.

Текст экспертизы разместили на сайте организации (PDF), а краткое изложение доступно в Facebook. Анализ закона проводит юрист Станислав Солнцев, выступающий в роли независимого эксперта.

Так, специалист ужшкммт указал на выборочное "изменение объема прав" выселяемых жителей. Он отметил, что реновация проводится на условиях долевого строительства, при этом без каких-либо гарантий и защитных механизмов, предусмотренных соответствующим законом.

Вторым сегментом, по мнению Солнцева, является тот факт, что реновацией займется особый фонд, документы о работе которого пока еще не были представлены. У организации нет устава, поэтому неясно, каким образом фонд будет привлекать деньги граждан и компаний на строительство и определять подрядчиков многомиллиардного проекта. К тому же фонд сам сможет выступать застройщиком, так как эти механизмы также прописаны в законе.

"Столь широкие полномочия дают простор для коррупции", - подчеркивает TI.

Даже если деятельность фонда будет регламентировала должным образом, его будет очень сложно контролировать. По словам экспертов, фонд реновации - это некоммерческая организация, но при этом выводится из-под контроля по закону "Об НКО", то есть организация не сдает в Минюст финансовые и содержательные отчеты о работе и не обязана раскрывать состав руководства, а также какие-либо документы.

В-четвертых, юрист отмечает возможность "необоснованного установления исключений" при голосовании домов: порядок голосования не учитывает мнение собственников, не принявших участие в общем опросе.

Эксперт отправил исследование президенту России Владимиру Путину, в Госдуму, Совет Федерации и министерство юстиции.

Как писал TopNews, закон о реновации жилья в Москве был принят Госдумой в финальном чтении 14 июня.