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Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2016 год

Опубликовано 17.06.17 08:56 Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2016 год

98 страничный документ охватывает период с января 2016 года по весну 2017-го.

Американский президент Дональд Трамп представил финансовый отчет за 2016 год. В документе, опубликованном в минувшую пятницу Управлением по государственной этике, указаны  доходы главы государства, а также компании, которые он передал в траст, вступив в должность президента в январе этого года.

"Президент воспользовался возможностью добровольно представить свою личную финансовую отчётность", — отметили в пресс-службе Белого дома.

Как пишет РИА Новости, в 98 страничном документе содержатся сведения за период с января 2016 года по ужшкммт весну текущего. Там перечислено 565 компаний, в которых президент покинул руководящие позиции до вступления в должность 20 января. Кроме того, там содержатся сведения по компаниям и предприятиям, долями в которых владеет Трамп, и доходы, которые ему приносят эти активы.

В финансовом отчете указаны размеры кредитных обязательств Трампа, составляющие порядка 315 миллионов долларов.

Известно, что подавляющее большинство связанных с Трампом компаний имеют отношение к гольфу, строительству недвижимости и гостиничному бизнесу. 

До вступления в должность, Дональд Трамп передал весь свой бизнес в специальный траст, которым управляют один из его сыновей и менеджер Trump Organization, но сам президент при этом остается единственным бенефициаром траста - получает финансовую выгоду от его деятельности и в любой момент может отозвать доверительное управление, вернув себе контроль.
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