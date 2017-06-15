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Бизнесмен Михайлов подал в суд на Навального из-за фильма о Чайке

Опубликовано 15.06.17 10:15 Бизнесмен Михайлов подал в суд на Навального из-за фильма о Чайке

Бизнесмен Михайлов через суд потребовал от Навального и ФБК 500 тысяч рублей.

Бизнесмен Сергей Михайлов просит взыскать 500 тыс. рублей с Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску о защите чести достоинства и деловой репутации, сообщает  ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

Истец просит взыскать с каждого из ответчиков по 250 тыс. рублей, а также просит оплатить все судебные издержки. Бизнесмен требует опровергнуть сведения из фильма "Чайка", в котором его называют криминальным авторитетом. Он также просит ужшкммт признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить с интернет-ресурса.

29 июня Люблинский суд проведет беседу по иску. Исковое заявление зарегистрировано 7 июня.

Это уже не первый иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. В мае Навального обязали удалить публикации о бизнесмене Алишере Усманове, которые признаны порочащими его честь и достоинство.

Михайлов, согласно его сайту, помимо бизнеса, занимается благотворительностью: он возглавляет фонд «Участие», который, в частности, оказывает помощь Русской православной церкви. В связи с этим Михайлов награжден более чем 20 орденами РПЦ. В 2002 году он принимал участие в подготовке к открытию первой российской научно-исследовательской дрейфующей станции на Северном полюсе. Ему также было присвоено звание «Почетный житель муниципального округа Солнцево».
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