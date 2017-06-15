СМИ: личный водитель Волочковой регулярно травил и обкрадывал балерину

Анастасия намерена писать заявление в полицию.

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова стала жертвой обмана со стороны своего личного водителя, который сумел втереться к ней в доверие.

Как пишет "Комсомольская правда", год назад у звезды появился новый шофер — 41-летний Александр Скиртач, которому поручили управлять "Майбахом", полученным Волочковой в подарок от поклонника. Сначала водитель произвел хорошее впечатление. Он заявил, что является бывшим военным, на грани развода с женой, но очень любит ужшкммт своих дочек. Однако позднее вскрылся обман.

"Сначала все было нормально, но потом друзья пожаловались, что мой водитель не довозил им подарки. Небольшие мелочи, скажем, к Новому году, но все равно неприятно. Дальше — больше", - признается балерина.

По ее словам, однажды водитель расплакался и сообщил, что в Ростовской области у него умерла мать, а денег на похороны у него нет. Тогда Волочкова отдала мужчине конверт, в котором находилось 205 тысяч рублей - зарплата ее коллектива. Скиртач взял эти деньги, так и не вернув их, а спустя некоторое танцовщица узнала, что похорон не было, и мама Александра жива.

На фото: Александр Скиртач

"Этому человеку я доверяла получать деньги за мои выступления и отвозить их в банк. Выяснилось, что Саша забирал их себе. Он все время воровал у меня деньги, миллионы!" — возмущается звезда.

Она подчеркнула, что самым страшным для нее стало то, что водитель регулярно подсыпал ей в напитки неизвестный препарат.

"Помощник опаивал меня каким-то снотворным препаратом. Мне об этом рассказал таксист, который работал под управлением Александра. Скиртач ему признался, что порой подсыпал мне в чай какие-то таблетки. Сама я этого не видела, но чувствовала себя очень плохо и не могла понять почему", - заявила она.

Также оказалось, что шофер даже не думал разводиться с женой: они обирали балерину на пару. При этом Скиртач, по словам Волочковой, пытался присвоить «Майбах».

Анастасия Волочкова заявила, что намерена наказать водителя, и с этой целью она собирается подавать заявление в полицию.