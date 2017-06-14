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YouTube ВИДЕО: в Турции персонал отеля избил больную туристку и порвал ухо ее родственнику

Опубликовано 14.06.17 12:44 YouTube ВИДЕО: в Турции персонал отеля избил больную туристку и порвал ухо ее родственнику

Снятая на видео и выложенная на Ютуб драка произошла после пожара в отеле Pineta Park Deluxe в курортном городе Мармарис.

На турецком курорте Мармарис сотрудники местного отеля избили больную туристку и ее родственника после пожара в здании.

Инцидент произошел в ночь на 12 июня 2017 года после возгорания на пятом  этаже гостиницы. Прибывшие на отдых из Великобритании постояльцы благополучно покинули здание, а огонь ликвидировали прибывшие по вызову пожарные. Однако затем жившие на пятом этаже туристы ужшкммт попытались подняться в свои комнаты для того, чтобы забрать вещи и покинуть отель, однако там на них напал персонал гостиницы Pineta Park Deluxe.

Очевидцы утверждают, что сотрудники напали на женщину, ожидавшую трансплантации легкого и использовавшую специальный аппарат для дыхания. После того, как за туристку вступился ее родственник, несколько работников Pineta Park Deluxe принялись избивать его, нанеся рваную рану в области уха. В результате мужчине наложили несколько швов.

Отмечается, что после пожара и драки персонал выдворил из отеля десятки отдыхающих. Представители МИД Великобритании сообщили, что дипмиссии уже известно о происшествии, пишет Lenta.ru

YouTube ВИДЕО: в Турции персонал отеля избил постояльцев
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