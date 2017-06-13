Илона Новоселова, победительница "Битвы экстрасенсов", погибла, выпав из окна шестого этажа

Победительница шоу "Битва экстрасенсов Илона Новоселова разбилась насмерть, 13 июня выпав из окна жилого дома в Москве.

Победительница шоу "Битва экстрасенсов" 30-летняя Илона Новоселова погибла, выпав из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщает Лайф.

Как отмечается, перед этим она поссорилась со своим молодым человеком.

Так, по данным «МК», ссора произошла утром. Молодой человек собирался уехать на свою родину в Челябинск, а Илона была против. Затем, ведунья (девушка называла себя так на "Битве") позвонила своей матери, попросила ее приехать. После того как ужшкммт ее мать приехала, Илона (к этому моменту она выпила пива) забралась на подоконник и стала говорить о смерти, однако ее мать не придала внимания данным разговорам и ушла в другую комнату. Спустя какое-то время Илона выпала с кухонного балкона, упав на козырек стоматологической клиники.

Напомним, экстрасенс Новоселова была широко известна в СМИ не только благодаря победе в популярном шоу и скандалом со сменой пола, но и тому, что регулярно попадала в криминальную хронику.

В 2013 году Новоселову и её подругу, которая также является транссексуалом, похитили и требовали выкуп в размере 20 млн рублей.