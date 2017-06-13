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Путин рассказал об алкоголизме Ельцина и о том, как стал его преемником

Опубликовано 13.06.17 12:57 Путин рассказал об алкоголизме Ельцина и о том, как стал его преемником

Такое заявление российский лидер Владимир Путин сделал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Президент Владимир Путин рассказал в интервью с режиссером Оливером Стоуном о своем решении возглавить Россию. Оказалось, он не сразу согласился на предложение Бориса Ельцина возглавить правительство в 1999 году - тогда он беспокоился в том числе о безопасности своей семьи, пишет "Росбалт".​

 По словам Путина, когда он приехал из Петербурга в Москву, у него не было в столице «какой-то особой поддержки, мощных связей», и он не понимает, почему Ельцин остановил свой выбор именно ужшкммт на нем.

 «Он прямо в свой кабинет меня пригласил, сказал, что хотел бы назначить меня премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это может поменять всю мою жизнь и я не уверен, что к этому готов», — рассказал политик.

 «Взять на себя ответственность за Россию в той ситуации — это очень непростое дело. И, откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго я могу это делать, потому что в любую секунду могут прийти и сказать: свободен. И я думал тогда только об одном — куда спрятать детей», — добавил он.

Он подчеркнул, что одно дело — быть чиновником: «Можно жить жизнью практически рядового человека — ходить в гости, ходить в кино, в театр свободно, общаться с друзьями». И совсем другое — взять «ответственность в той ситуации за Россию».

«Представьте себе, что меня освободили бы от занимаемой должности, — охраны нет, ничего нет, и что делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?» — рассуждал он. Он рано уходил из дома и поздно приходил, поэтому детей видел мало. «Я не вставал в четыре часа утра. Я ложился в двенадцать, в час, полвторого и вставал часов в семь. Я всегда спал 6-7 часов», — цитирует Путина Лента.ру.

При этом Путин подтвердил, что у бывшего главы государства Бориса Ельцина были проблемы с алкоголем, отмечает RNS.

«Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина – у него, как и у каждого из нас были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя. Но, а то, что вы сказали (проблемы с алкоголем) – да, чего греха таить, это тоже было», — рассказал Путин.
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