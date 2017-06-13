Путин рассказал об алкоголизме Ельцина и о том, как стал его преемником

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Знаменитости, которых воспитывали приемные родители
Далее 50 фото | 13 июня 1926 двенадцати дней от роду Норма Джин Мортенсон (будущая Мэрилин Монро) была отдана матерью приемным родителям...
Знаменитости, которые не транжирят заработанное
Далее 16 фото | Мы привыкли к тому, что знаменитости едят в дорогих ресторанах, ездят на люксовых автомобилях, а одежду выбирают исключи...
Роскошь на колесах: самые-самые лимузины
Далее 12 фото | В любом из этих шикарных авто вы почувствуете себя султаном и Джеймсом Бондом одновременно! От инкрустированного золотом...
Самые дорогие футбольные клубы 2017 года
Далее 10 фото | Футбольный бизнес дорожает. В 2017-м среднюю стоимость команды из двадцадки самых дорогих Forbes оценил в $1,48 млрд, чт...
Выпасть из самолета и выжить: самые невероятные случаи спасения в воздухе
Далее 52 фото | 10 июня 1990 года во время полета на самолете BAC-111 рейса 5390 British Airways вылетело стекло со стороны капитана. Ег...
В небе над Китаем появился загадочный «летающий город»
Далее видео | Ученые объяснили появление облачного города явлением, которое называется фата-моргана. Оно возникает тогда, когда в нижн...
Болельщики избили кикбоксера, нокаутировавшего соперника исподтишка
Далее видео | Несколько разъяренных болельщиков прорвались на ринг и напали на кикбоксера из Нидерландов Мертела Гронхарта, нокаутиров...
Бык атаковал мотоцикл
Далее видео | Жительница Испании сняла на видео озлобленного быка, который убежал от своих хозяев, сметая всё, что попадалось ему на п...
Во Франции при взлете разбился самолет времен Второй мировой войны
Далее видео | На севере Франции 11 июня во время авиашоу при взлете разбился "Спитфайр". Самолет времен Второй мировой войны...
Танец вертолетов над Торжком
Далее видео | Тверская группа высшего пилотажа "Беркуты" отметила свое 25-летие большим авиационным праздником в Торжке. Поз...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.