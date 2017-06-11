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Результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспорту можно узнать уже 13 июня на официальном сайте ГИА

Опубликовано 11.06.17 17:22 Результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспорту можно узнать уже 13 июня на официальном сайте ГИА

Где и когда можно узнать результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспортным данным, а также расписание и график публикации результатов других ОГЭ - читайте в материале Topnews.

Результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспорту будут опубликованы на официальном сайте 13 июня

У школьников девятых классов сейчас в полном разгаре экзаменационная пора. Девятиклассники уже сдали несколько экзаменов, среди которых основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку. Напомним, его учащиеся писали еще 30 мая 2017 года.

Естественно школьников и их родитлей сегодня интересует актуальный вопрос: где и когда можно ознакомиться с результатами ОГЭ по ужшкммт этому предмету.

Как свидетельствует график обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА в 2017 году, узнать результаты своих работ по русскому языку девятиклассники смогут уже 13 июня на официальном сайте  ГИА gia.edu.ru. Здесь же девятиклассники с помощью удобного сервиса смогут ознакомиться с результатами экзаменов и по остальным предметам.

Чтобы узнать результаты ОГЭ 2017, необходимо заполнить соответствующую заявку в электронном виде с указанием фамилии, имени и отчества, указать паспортные данные, код регистрации ОГЭ, а также регион сдачи экзаменов. Затем нужно дать согласие на обработку введённых данных. 

Жители Москвы смогут ознакомиться с итогами экзамена также на региональном портале госуслуг: pgu.mos.ru. Помимо всего прочего, для удобства москвичей в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" можно получать автоматические уведомления о результатах государственной итоговой аттестации.

Апелляции по результатам экзамена можно подавать в течение двух рабочих дней. Набранные баллы по русскому языку школьники узнают 26 июня, а после 20 июня начнутся пересдачи.

Узнать результаты ОГЭ 2017 можно также следующими способами:

• На официальном сайте ГИА в вашем регионе

• В пунктах проведения экзаменов, а именно в том, где непосредственно сдавался ОГЭ

• В своей школе на информационных стендах

• На информационных стендах в комитетах по образованию вашего региона

Результаты ОГЭ 2017: график обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9 в 2017 году

ОГЭ 2017: расписание

  • 19 июня 2017 года - резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература
  • 20 июня 2017 года - резерв: русский язык
  • 21 июня 2017 года - резерв: английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский язык
  • 22 июня 2017 года - резерв: математика
  • 23 июня 2017 года - резерв: обществознание, география, физика, химия
  • 28 июня 2017 года - резерв: по всем предметам
  • 29 июня 2017 года - резерв: по всем предметам
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