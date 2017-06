Опубликовано ФОТО перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27

В официальном Twitter американского оборонного ведомства были опубликованы снимки, на которых запечатлен перехват американских бомбардировщиков российским Су-27 в небе над Балтийским морем. Представители ведомства назвали эти кадры "фотобомбой", отметив, что перехват был безопасным.

На фотографиях, сделанных 9 июня во время учений Baltops, запечатлен российский истребитель Су-27, который сопровождал группу самолетов, среди которых бомбардировщик B-52, два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer и самолет-дозаправщик KC-135R.

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr