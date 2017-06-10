Опубликовано ФОТО перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27

Инцидент произошел в небе над Балтийским морем.

В официальном Twitter американского оборонного ведомства были опубликованы снимки, на которых запечатлен перехват американских бомбардировщиков российским Су-27 в небе над Балтийским морем. Представители ведомства назвали эти кадры "фотобомбой", отметив, что перехват был безопасным.

На фотографиях, сделанных 9 июня во время учений Baltops, запечатлен российский истребитель Су-27, который сопровождал группу самолетов, среди которых бомбардировщик B-52, два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer и самолет-дозаправщик KC-135R.

Как писал TopNews, накануне официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил о перехвате KC-135R российским Су-27. За ужшкммт несколько дней до этого в российском Министерстве обороны говорили о том, что Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, двигавшийся вдоль границы России над Балтикой.