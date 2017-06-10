Премия МУЗ ТВ 2017: Бузова расплакалась, не став победителем в номинации "Прорыв года" (ФОТО, ВИДЕО)

Премия МУЗ ТВ 2017, кто победил: накануне состоялась церемония вручения юбилейной музыкальной премии.

Накануне вечером звезды российского шоу-бизнеса собрались на юбилейной, 15-ой церемонии вручения премии МУЗ ТВ. Всего в этом году было 15 номинаций и специальные премии. Ниже приводим всех победителей премии МУЗ ТВ 2017.

1. Лучшая песня 15-летия — «Руки вверх»;

2. Лучшее видео — Дима Билан;

3. Лучший композитор 10-летия — Константин Меладзе;

4. Лучший дуэт — Наргиз и Макс Фадеев;

5. Лучший хип-хоп проект — Мот;

6. Прорыв года — Jah Khalib;

7. Лучший рок-исполнитель — Наргиз;

8. За вклад в развитие музыкальной индустрии — Леонид Агутин;

9. Лучшая поп-группа — Градусы;

10. Лучшая песня на иностранном языке — Serebro;

11. Лучшая песня — Сергей Лазарев;

12. Лучший альбом — Ани Лорак;

13. Лучшее концертное шоу — Филипп Киркоров;

14. Лучшее мужское видео — Егор Крид;

15. Лучшее женское видео — Нюша;

16. Лучшая исполнительница — Loboda;

17. Лучший исполнитель — Тимати;

Эффектно появившаяся из раковины в костюме русалки Ольга Бузова так расстроилась, что ей не достался приз в номинации "Прорыв года", что даже расплакалась. В этот момент недалеко от нее оказался ведущий шоу Максим Галкин. Он поинтересовался, как Бузова себя чувствует.

"Я хочу сказать, что не проиграла сегодня. То, что я нахожусь здесь, что вся страна меня поддерживает, для меня - это уже победа. Я даже еще не начинала, просто записала шесть хитов. Спасибо моим поклонникам, что голосуют за меня круглосуточно" - ответила Ольга.

На словах о том, что сейчас ее смотрят мама, папа и семья, она вдруг начала плакать. Затем она приобняла Галкина и начала петь свою новую песню, немного изменив слова:

"Я привыкаю просыпаться не одна, мне больше не больно..", - спела она.

Как писал TopNews, мероприятие прошло 9 июня 2017 года в спорткомплексе "Олимпийский". Уже 15 лет российские звезды получают премию МУЗ ТВ за свои творческие способности.

Премия "Муз ТВ" 2017. Смотреть онлайн. ВИДЕО