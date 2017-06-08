Путин рассказал, чем ему симпатичен Маккейн

Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к сенатору США Джону Маккейну, пишет "Газета.Ru".

Стоун попросил Путина прокомментировать выдвинутую сенатором инициативу, которая предусматривает введение вето против возможного снятия антироссийских санкций. Президент ответил, что очень жаль, что в США много «таких сенаторов», но при этом добавил, чем Маккейн ему симпатичен.

"На самом деле он для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу ужшкммт сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и в последовательности при защите интересов своей страны", — ответил президент, добавив, что люди с такими убеждениями, как у Маккейна, "живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое", которое всегда "тащит их назад".

Путин также упомянул, что в Древнем Риме был политик Марк Порций-старший, который все свои речи заканчивал одним и тем же: «Карфаген должен быть разрушен».

Ранее Стоун назвал фильм о Путине попыткой не допустить ухудшения отношений между США и Россией.