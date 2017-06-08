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В Чите в конфетах "Бешеная пчелка" нашли наркотик

Опубликовано 08.06.17 11:35 В Чите в конфетах "Бешеная пчелка" нашли наркотик

Ранее этими конфетами отравились пятеро детей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, в конфетах, которыми в Чите отравились пятеро детей, обнаружены синтетические наркотики.

"Отравление наступило в результате употребления синтетических наркотиков, которые были в обертке из-под конфет. Потому эпидемиологическое расследование завершено. Следователи возбудили уголовное дело", - отмечается в сообщении ведомства.

По словам самих пострадавших детей, они ели конфеты "Бешеная пчелка", которые один из них ужшкммт нашел на улице.

Представители регионального Следственного комитета подчеркнули, что уголовное дело было возбуждено по статье "Незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста".

"По данным следствия, 5 июня 2017 года неустановленное лицо сбыло 17-летнему подростку синтетическое наркотическое вещество в обертках из-под конфет. Подросток употребил вещество вместе с четырьмя детьми, тремя мальчиками 17, 14 и 4 лет и 12-летней девочкой. Через несколько часов дети были госпитализированы с отравлением. Девочка и 4-летний мальчик госпитализированы с острым отравлением средней тяжести, а 14-летний подросток - с острым отравлением тяжелой степени", - сказали в ведомстве.

Проведенная экспертиза показала наличие в представленных образцах наркотического вещества синтетического происхождения.
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