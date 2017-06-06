Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, он помещен в отделение реанимации.

Трое детей в Чите были экстренно госпитализированы в связи с отравлением неизвестным веществом. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии и помещен в реанимационное отделение.

По информации пресс-службы Минздрава Забайкальского края, самому младшему из пострадавших детей 4 года. Он и подросток в возрасте 12 лет находятся в отделении педиатрии.

"На данный момент известно, что трое детей находятся в краевой клинической больнице. Один из них, 14-летний ужшкммт подросток, в тяжелом состоянии помещен в реанимацию", — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что до госпитализации пострадавшие ели желейные конфеты "Бешеная пчелка", производством которых занимается фабрика президента Украины Петра Порошенко Roshen.

Как заявил пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков, в настоящее время сотрудники ведомства проверяют информацию СМИ о возможном отравлении еще двух детей, так как они гостили в семье, где живут трое госпитализированных. Согласно предварительным данным, дети объелись сладостей, после чего почувствовали себя плохо.