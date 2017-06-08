СМИ узнали подробности смерти балетмейстера Мариинки в кресле стоматолога

Сергей Вихарев обратился за стоматологической помощью в частную клинику.

СМИ выяснили некоторые подробности относительно скоропостижной смерти 55-летнего балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева. Оказалось, что в качества наркоза артисту медики использовали сильнодействующий анестетик пропофол, применяемый в США для казни преступников.

Сергей Вихарев обратился за стоматологической помощью в частную клинику "Доктор Лившиц" на Торжковской улице в Петербурге. Там его погрузили в медикаментозный сон, из которого артист уже не вышел.

Как пишет "Фонтанка", балетмейстер боялся дантистов. 2 июня он решился пойти ужшкммт к врачу, чтобы удалить зубы из верхней челюсти и поставить импланты. Удаление, в зависимости от сложности, стоит от 4000 рублей, имплант – от 30 тысяч.

Владельцем частной клиники является ее основатель и гендиректор, она же – главврач Татьяна Лившиц. В штате медицинского учреждения состоит 15 человек.

Для обслуживания Вихарева созвали целую бригаду, куда вошли хирург Виталий Калинин, исполняющая функции ассистента старший администратор Нана Гелашвили и 55-летний анестезиолог Андрей Гольтяков. Последний объявлен в розыск судебными приставами. При этом в Сети о нем имеется ряд отрицательных отзывов от пациентов. Ранее он работал в роддоме. При этом мужчина менял фамилию.

В тот злополучный день Гольтяков сделал балетмейстеру внутривенную инъекцию пропофола. Этот препарат является довольно эффективным, но имеет ряд побочных действий, в том числе снижение артериального давления, нарушение сердечного ритма и даже кратковременная остановка дыхания.

Прямо в ходе операции Вихарев перестал дышать, сердечная деятельность прекратилась, пульс на сонных артериях отсутствовал. Врачи клиники проводили реанимационные мероприятия в течение получаса, до приезда скорой помощи, но спасти пациента не удалось. В рамках доследственной проверки назначен ряд экспертиз.

Прощание с Сергеем Вихаревым состоится утром 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра. Артиста похоронят на Серафимовском кладбище.