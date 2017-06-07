В Петербурге в кресле стоматолога умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев

По факту смерти Сергея Вихарева проводится доследственная проверка.

В Северной столице проводится доследственная проверка по факту гибели балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева. По информации следствия, балетмейстер умер в одной из клиник Санкт-Петербурга во время оказания стоматологических услуг.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий. Были изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на источник в СКР.

На момент смерти балетмейстеру-репетитору Мариинского театра Сергею Вихареву ужшкммт было 55 лет. Он ушел из жизни 2 июня. Прощание с заслуженным артистом России и похороны состоятся 8 июня.

Сергей Вихарев реконструировал балеты "Спящая красавица", "Баядерка", "Пробуждение флоры", "Карнавал", "Петрушка", был постановщиком танцев в опере "Жизнь за царя". Кроме того, он поставил балет "Леда и Лебедь" на сцене Эрмитажного театра и балетные сцены в опере "Джоконда" в генуэзском театре Карло Феличе.