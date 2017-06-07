Ученые: людей на Марсе подстерегает смертельная опасность

Американские биологи пришли к выводу, что международная экспедиция колонизаторов Марса может не пережить полет к планете.

Американские учёные пришли к выводу, что полёт к Марсу международная экспедиция может не пережить. На здоровье экипажа может сказаться воздействие космической радиации, пишет Лайф.

Помимо прочего, до конца не изучен радиационный фон самой планеты. Учёные отмечают, что такие риски можно было бы не брать в расчёт в случае краткосрочной экспедиции, однако первой группе исследователей ужшкммт придётся провести на Марсе не менее 900 дней.

Опасность влияния радиации оставляет открытым один из главных вопросов — безопасность участников экспедиции на Марс. Учёные и специалисты из NASA в данный момент изучили лишь последствия влияния радиации на организм космонавтов и разработали некоторые методы борьбы с ними. Однако для предотвращения воздействия излучения придётся переработать не только конструкцию "марсианского" корабля, но и совершить революцию в фармацевтике.