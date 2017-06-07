В Мьянме с радаров пропал военный самолет с сотней пассажиров на борту

Связь с самолетом пропала, когда он находился в 32 километрах от города Тавой.

В Мьянме пропал с экранов радаров военный самолёт, на борту которого находится 116 человек, сообщает Лайф со ссылкой на AFP и источник в аэропорту и генерала армии.

По уточнённым данным, в самолёте находится 11 членов экипажа и 105 пассажиров. Связь с воздушным судном пропала примерно в 32 километрах от города Тавой. Других подробностей происшествия пока не приводится.

"Связь неожиданно прервалась около 13.35 (10.35 мск), когда самолет был где-то в 20 милях к западу ужшкммт от города Тавой", — цитирует агентство главу армии Мьянмы.

Самолет следовал из города Мьей в южной части Мьянмы в Янгон, уточняет РИА Новости.

Связь с самолетом пропала, когда он находился в 32 километрах от города Тавой. В этом районе развернута поисково-спасательная операция.Никакой дополнительной информации по этому инциденту пока нет, также неизвестна модель самолета.