На аукционе за $1 млн выставили "часы Путина". Песков: "Это фейк" (ФОТО)

Официальный представитель Кремля назвал фейком лот с "президентскими часами".

На аукцион были выставлены швейцарские часы Patek Philippe Grand Complications 5208P, которые, как утверждается, принадлежали президенту России Владимиру Путину. Соответствующая информация еще 2 июня появилась на специализированном сайте Hodinkee, а всеобщее внимание на нее обратил 6 июня Bloomberg.

Автор материала называет российского лидера "часовым знатоком" и утверждает, что в его коллекции есть "все - от Blancpain Aqualung, которые были на нем во время подписания договора о присоединении Крыма, до ряда других экземпляров, стоимость которых шестикратно ужшкммт превышает его годовой задекларированный доход".

Теперь же, по утверждению американских журналистов, на продажу были выставлены "самые впечатляющие и дорогие часы" Владимира Путина.

Швейцарские часы Patek Philippe Grand Complications 5208P

Как утверждает издание, речь идет о наручных часах компании Patek Philippe модели 5208P. Механизм включает вечный календарь, хронограф, минутный репетир и автоподзавод. Сами часы покрыты платиной. Стоимость аксессуара, по оценкам экспертов, составляет примерно 980 тыс. швейцарских франков - более 1 млн долларов. Эти часы предлагаются только лучшим клиентам бренда по заявке.

Bloomberg предполагает, что часы были проданы Путину в лондонском отделении британского ритейлера швейцарских часов Watches of Switzerland, но дата продажи в заявке на аукцион не указана.

Утверждается, что в сертификате на часы записаны имя и фамилия президента РФ. Журналисты отмечают, что вряд ли кто-то просто вписал в документ ложные данные, так как ритейлеры Patek Philippe обязаны печатать реальное имя покупателя по мере доставки часов.

"Часы Путина" выставили на продажу на аукционе Antiquorum. Заявка появилась на сайте его нового партнера Monaco Legends Auctions. Стоимость лота пока не указана. Аукцион должен пройти в середине июля в Монако.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на аукцион Antiquorum якобы выставили "часы Путина".

"Это фейк", - цитирует пресс-секретаря президента РФ "Интерфакс".