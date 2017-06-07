Фанаты раскритиковали Ваенгу за грубую шутку про Пушкина (ФОТО)

Певица стала объектом гнева пользователей после того, как позволила себе нетактичность в адрес великого поэта.

Накануне в России отмечали 218 лет со для рождения Александра Сергеевича Пушкина. Не осталась в стороне от этой даты и певица Елена Ваенга, своеобразно отреагировавшая на знаменательную дату.

Звезда поделилась с поклонниками шуткой из переписки с приятелем, в которой Пушкин охарактеризован как "безработный негр, писавший рэп и погибший в перестрелке", но далеко не все подписчики Ваенги оценили такое чувство юмора.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Июн 6 2017 в 8:13 PDT

"Совсем не смешно. Пошло и глупо. Странно как то читать это на Вашей страничке", "Пушкин - для всех это святое. Как то не комильфо", "Как-то по отношению к Пушкину слышать слово негр не очень приятно(((", "Зачем вы так, Лена?? неожиданно(", "Во-первых не было у него черной крови в роду, во-вторых не застрелили, а инициировали и он убрал во Францию...." - написали фолловеры артистки в Instagram.